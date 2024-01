Filipa Areosa tem estado no Japão nas últimas semanas e está encantada com o país.

Na sua conta no Instagram, a atriz partilhou um conjunto de fotografias captadas nestas férias, uma das quais aparece com o filho, e deixou uma reflexão.

"Tenho muita sorte. Sempre foi o lugar do mundo que eu mais queria visitar. Só não sabia que o iria fazer com o meu companheiro de todas as viagens da vida, pai do nosso Hiro 1/4 Japonês. Talvez se tivesse vindo mais cedo o desfecho não tivesse sido o mesmo", escreveu Filipa na legenda das fotografias, que pode ver na galeria.

