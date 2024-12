Com um namorado que é "metade alemão, metade japonês", o Japão é já como a segunda casa de Filipa Areosa.

Aliás, a atriz esteve no país com o companheiro e o filho de ambos, tendo mostrado a viagem aos seguidores da sua página de Instagram.

"Gostava de captar a essência do Japão porque as cores desta terra são mesmo especiais… mas ser editora ainda não é a minha praia. Um dia chego lá! Por enquanto, ficam alguns registos destes meses por terras nipónicas. Voltamos de coração cheio, mais 10kg, e com palavras novas como 'bomboio'. Alguém a planear ir ao Japão em breve?", escreveu junto de um vídeo em que reúne imagens desta viagem, e onde mostra o filho.

