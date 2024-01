Filipa Areosa estava no Japão no momento em que um sismo atingiu o centro do país e fez questão de dizer no Instagram que está bem.

A atriz deixou uma mensagem nas stories da sua página na rede social, onde se podia ler: "Tudo certo por aqui. O sismo foi longe. Se fosse há duas semanas não diria a mesma coisa. Obrigada por se preocuparem connosco".

A publicação já não se encontra disponível, mas foi destacada por vários meios de comunicação cor de rosa.



© Instagram_pipareosa

De recordar que na gala GQ MOTY Awards, Filipa Areosa já tinha revelado que o Natal e a passagem do ano iriam ser vividos no Japão, de onde é natural o companheiro e pai do filho.