Com três anos, o filho de Armie Hammer e Elizabeth Chambers, Ford, foi hospitalizado depois de sofrer uma queda aparatosa.

A mãe do menino publicou um vídeo no Instagram onde conta que o filho recebeu vários pontos na bochecha depois de ter "caído da cama enquanto dormia e ter cortado a bochecha na mesa de cabeceira", no início desta semana. Imagens que pode ver na galeria.

Além de Ford, o Armie e Elizabeth têm mais um filho em comum, a pequena Harper, de cinco anos.

