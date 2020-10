Armie Hammer está de luto. A avó do ator morreu, como o próprio revelou, esta segunda-feira, na sua página de Instagram.

A estrela de 'Call Me by Your Name' publicou uma fotografia da familiar quando esta era jovem e escreveu: "Simplesmente não há palavras para descrever a perda. Amo-te muito, vovó".

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs.

Como destaca o Page Six, o ano de 2020 tem sido particularmente difícil para o ator, de 34 anos. Em junho, Hammer e a mulher, Elizabeth Chambers, de 38 anos, anunciaram a separação depois de dez anos de casamento. O agora ex-casal tem dois filhos em comum, Harper, de cinco anos, e Ford, de três.

