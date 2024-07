Armie Hammer foi entrevistado no programa 'Piers Morgan Uncensored' tendo comentado as acusações de abuso sexual, agressão e canibalismo de que foi alvo.

"Vamos primeiro ao elefante na sala. É canibal?", perguntou o apresentador britânico, de 59 anos.

"Sabe o que é preciso para se ser canibal? É preciso realmente comer alguém", respondeu o ator, de 37 anos.

Questionado se em algum momento tinha "comido carne humana", Hammer garantiu: "Não. Não é uma pergunta à qual eu jamais pensei que teria de responder. Mas não, nunca".

Durante a conversa, que durou uma hora, o ator falou sobre a sua vida nos últimos anos e de que forma o escândalo afetou a sua saúde mental e família.

Este ainda comentou os casos extraconjugais que teve enquanto era casado com Elizabeth Chambers, sua ex-mulher, com quem tem duas filhas.

"Foi um caso muito intenso, com muita carga sexual, entre duas pessoas com tendências e perversões muito semelhantes”, referiu em relação à namorada, Effie Angelova.

Angelova, recorde-se, acusou Hammer de abuso sexual em 2021. Outras mulheres chegaram-se à frente, denunciando o ator por situações semelhantes, às quais acrescentaram fantasias canibais e sadomasoquistas.

"Qualquer uma daquelas conversas que tivemos durante o relacionamento, quando se tira desse contexto e se traz à luz do dia não parecem boas", notou.

"Pessoas diferentes têm fantasias sexuais diferentes", notando que as acusações de canibalismo surgiram devido a comentários que fazia e que pretendia mostrar o seu desejo. "Quero-te completamente" e "quero-te tanto que era capaz de te comer" foram exemplos apresentados pela personalidade.

Em relação as acusações de Paige Lorenze, que afirmou que o ator a cortou com uma faca, Hammer explica que foi apenas com a ponta da mesma, notando que o objetivo era tatuar as iniciais um do outro no corpo.