Armie Hammer estará a contar com o apoio de Rumer Willis nesta nova fase, depois de se ter separado de Elizabeth Chambers.

Esta quarta-feira, ambos pareciam estar muito próximos quando foram vistos a passear nas ruas de Los Angeles. Um momento que foi captado pelas lentes dos paparazzi.

Numa das imagens, por exemplo, pode ver-se a estrela de 'Call Me By Your Name', de 34 anos, a abraçar Rumer Willis, de 32, que é a filha mais velha de Demi Moore e Bruce Willis. Momento que não passou despercebido aos olhos da imprensa internacional e que também está a circular nas redes sociais, como pode ver nas publicações abaixo.

Recorde-se que Chambers pediu o divórcio a Hammer em julho, após dez anos de casamento. O agora ex-casal tem dois filhos em comum, Harper, de cinco anos, e Ford, de três.

Leia Também: Armie Hammer e Elizabeth Chambers separados após 10 anos de casamento