A semana começou em festa para Tatiana e Ruben Boa Nova, ex-concorrentes da 'Casa dos Segredos'. Lourenço, o filho do casal, celebra esta segunda-feira dois anos e a data foi assinalada com uma 'pomposa' sessão fotográfica.

A empresária destacou o aniversário do filho com uma imagem na qual aparecem vestidos de vermelho num cenário decorado com bolas de Natal e arranjos de rosas em formato de urso.

"Que continues a derreter o meu coração e o dos que te rodeiam com o teu sorriso! Tens a gargalhada mais bonita que já vi! Amo-te, Lourenço. Feliz aniversário", escreveu ainda na legenda da publicação.

Leia Também: Novas fotos provam que filho de Ruben e Tatiana Boa Nova é a cópia do pai