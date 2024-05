Tatiana e Ruben Boa Nova destacaram no Instagram novas imagens da primeira viagem com o filho Lourenço.

A família esteve esta quarta-feira, dia 22 de maio, na Disneyland Paris e o momento especial foi partilhado com os seguidores através da rede social.

Veja no vídeo da galeria o encontro do pequeno Lourenço com o Mickey e outras imagens pelo parque temático.

Leia Também: O destino da viagem do casal Boa Nova com o filho e as primeiras imagens