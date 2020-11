Tatiana Boa Nova partilhou esta quinta-feira com os seus seguidores do Instagram novas fotografias do seu filho, o bebé Lourenço, que em dezembro deste ano completa dois anos de vida.

As imagens mostram o novo penteado do menino, que "foi a barbearia do avô cortar o cabelo e portou-se muito bem".

Ao mostrar as fotografias, Tatiana não deixou de realçar as semelhanças de Lourenço com o pai, Rúben Boa Nova: "Um mini papá que quase rebenta com o meu coração de tanto amor. Rúben, já tenho uma cópia mais que perfeita tua, já podes ir a vida [...] Eu não tenho dúvidas que o Lourenço é parecido ao pai".

Confira a galeria para ver as imagens.

