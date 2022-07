Nuno Markl partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram uma troca de mensagens hilariante com o filho, Pedro, de 13 anos.

Conforme poderá ver pelas imagens na publicação, o jovem adolescente partilha uma receita de panquecas, que colocou sozinho em prática (apesar de ter havido algumas 'consequências').

"Feliz com a independência do meu filho no que toca à confeção de panquecas ao pequeno-almoço. Mas a que preço, meu Deus. A que preço. O preço do apocalipse", referiu o radialista da Comercial na legenda da publicação.

Ora veja:

