O ano está quase a terminar e os famosos já estão a partilhar alguns dos melhores (ou piores) momentos de 2024. Para não fugir ao seu lado humorístico, Ana Markl partilhou um conjunto de fotografias que mostram o lado bom do seu ano.

Na legenda da publicação, Ana Markl dá a entender que esta é a "parte um" do seu balanço de 2024.

"O Bem Que Me Fiz", intitulou a radialista.

No resto do texto, Ana Markl enumerou: "bebi mais água; bebi mais vinho; bebi mais disto (referindo-se a um batido de fruta); botei mais cor no cabelo; fiz um grande negócio em segunda mão; coube nestas calças".

Ora veja.