Nuno Markl usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores um verdadeiro 'tesourinho'. Trata-se de uma cena do filme 'A Bela e o Paparazzo' onde contracena com Marco D'Almeida.

"Eu quando era mais jovem, mais magro, quando me chamava Tiago e declarava a independência de prédios lisboetas.

E sim, graças a este meu pedaço de sabedoria - spoiler - HE GETS THE GIRL!", refere na legenda da publicação.

Veja o vídeo:

