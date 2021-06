Dois dos oito filhos de Mick Jagger - Lucas, de 22 anos, que divide com Luciana Gimenez Morad, e Georgia, de 29 anos, que o músico teve com a 'ex' Jerry Hall - estiveram juntos em Los Angeles.

Este momento foi partilhado no Instagram, por Georgia, que fez questão de mostrar aos seguidores o encontro com o irmão. "Lucas em LA", escreveu na legenda de uma série de imagens que pode ver na galeria.

Uma publicação que Lucas fez questão de comentar: "Amo. Mal posso esperar pela nossa próxima viagem".

De recordar que Mick Jagger é também pai de Karis, de 50 anos, que divide com Marsha Hunt, e Jade, de 49, da relação com Bianca Jagger.

Além de Georgia, o músico e Jerry Hall são também pais de Elizabeth, de 37 anos, Gabriel, de 23, e James, de 35 anos. O filho mais novo, Deveraux, de quatro anos, é o único com a dançarina e atual companheira do artista, Melanie Hamrick.

