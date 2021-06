John Cena uma vez foi o responsável pelo fim de uma casamento, quando se envolveu numa discussão com o irmão. O momento aconteceu depois de ter bebido demais.

No 'The Tonight Show', esta quarta-feira, John - que tem três irmãos - recordou: "Eu e o meu irmão Dan brigamos no meio da pista de dança e fechamos o casamento".

"Naquele momento conseguia-se distinguir os convidados da família Cena. Isto porque os convidados estavam do género: 'o que é que podemos fazer para parar isto?'. E a família Cena dizia: 'não, não, deixem-nos'", contou.

