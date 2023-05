A 13 de maio de 2021, o mundo da representação em Portugal ficou mais pobre. Maria João Abreu morreu aos 57 anos, na sequência da rutura de um aneurisma cerebral.

Passados dois anos, o filho mais novo, Ricardo Raposo, esteve à conversa com Júlia Pinheiro, na qual recordou a mãe.

"A conclusão a que tenho chegado e que tenho dito a algumas pessoas é que a dor não vai embora, é impossível, vamos convivendo com ela, vamos sabendo abraçar a dor cada vez mais", explica.

O entrevistado, que nestes dois anos conseguiu crescer na sua carreira enquanto ator, lamenta que Maria João na esteja viva para ver as suas conquistas. "Esta novela que eu entrei, já depois do falecimento, foi uma espécie do último grande feito dela em relação a mim", diz ainda, referindo a 'Amor Amor', da SIC.

Na entrevista, Ricardo falou ainda de um dos momentos mais marcantes durante os dias em que Maria João esteve internada, nomeadamente quando ainda consciente disse aos filhos que os amava. "Custa-me não saber com que conteúdo ela estava a dizer isso. Se era uma despedida, se não era... O que me custa mais é ela não ter tido noção de ter partido e isso é uma coisa que me assombra, é a parte mais chata, ela merecia viver mais".

Veja aqui a conversa.

