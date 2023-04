A propósito de uma homenagem que Filipe La Féria irá fazer a Maria João Abreu no Teatro Politeama, Heitor Lourenço aproveitou para recordar a atriz, de quem era amigo.

Na sua página de Instagram, Heitor partilhou dois retratos nos quais posa com Maria João, deixando uma bonita homenagem.

"Ainda continuo com os impulsos de te contar coisas, ainda no outro dia, quando me perguntaram que atriz sugeria para determinado papel, ia dizendo o teu nome. Mas como não? A tua presença é contínua. Mais forte do que se fosse física porque sabemos que não o é", revela.

Posteriormente, a personalidade deixa também cumprimentos a Ricardo Raposo, um dos filhos de Maria João Abreu e José Raposo, que integra a revista de La Féria.

Leia Também: No dia do aniversário da mãe, Ricardo Raposo 'refugia-se' no mar