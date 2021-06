Dom, o filho mais velho do ex-casal Luana Piovani e de Pedro Scooby, ganhou este fim de semana um campeonato de skate que aconteceu em Aveiro. Um momento de grande felicidade que a atriz e apresentadora destacou nas suas redes sociais.

"O meu presente de Deus, o meu Dom, o meu primogénito a chegar cada vez mais perto do seu objetivo. Dedicado e talentoso, lá vai o meu filho desbravando o mundo sobre as rodinhas do skate. Ganhou mais um campeonato. Amo-te, filho. Enches a mamã de orgulho", escreveu.

A mensagem de Luana Piovani acompanha um vídeo em que Dom, de nove anos, aparece a fazer algumas manobras com o skate durante a prova. Ora veja.

