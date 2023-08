Faustão, como é popularmente conhecido Fausto Silva, tem vivido dias complicados. O apresentador brasileiro, de 73 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o passado dia 5 de agosto e precisa de um transplante de coração.

João Guilherme Silva, filho do apresentador, usou as redes sociais esta quinta-feira, dia 24, para agradecer as mensagens que tem recebido e fazer uma atualização sobre o estado de saúde do apresentador.

"As mensagens de amor e força estão enchendo a gente de fé nesse período complicado. Obrigado a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem e o apoio de vocês renova minha confiança. Muito obrigado mesmo", escreveu o jovem na legenda de um vídeo, onde refere que o pai "está bem". "Estamos na luta, todo mundo com muita esperança", acrescentou ainda.

O apresentador tem estado nos cuidados intensivos devido a uma insuficiência cardíaca e aguarda transplante de coração.

