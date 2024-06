David Carreira 'derreteu' os seguidores da sua página de Instagram com um ternurento vídeo que publicou na rede social. Na gravação, o filho do cantor, o pequeno Lucas, de um ano, aparece 'ao volante' do carro do pai com um sorriso rasgado.

"Numa vida boa a caminho de mais um concerto da #ultimadançatour com o melhor driver [condutor] de sempre", notou na legenda da partilha.

Recorde-se que o menino é fruto da relação de David com a atriz Carolina Carvalho.

Poderá ver o momento na galeria.

Leia Também: "Quero evoluir. Nunca fiz música pelo dinheiro nem pela fama"