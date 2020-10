É mesmo caso para dizer que quem sai os seus não degenera... Diogo Clemente, ex-companheiro de Carolina Deslandes, surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao mostrar as grandes semelhanças que tem com um dos filhos, o pequeno Benjamim.

O músico publicou na plataforma uma fotografia sua de infância aproveitando para brincar na legenda. "O Benjamim também deseja um feliz dia mundial da música".

Desde logo, vários seguidores comentaram as parecenças. "Iguais", escreveu um deles.

Importa notar que o ex-casal tem mais dois filhos: Santiago e Guilherme.

