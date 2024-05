"7 anos depois, me and the bestie [eu e o meu melhor amigo] nos COLISEUS", notou a cantora.

Carolina Deslandes recorreu à sua página de Instagram para anunciar um projeto muito especial. A cantora juntou-se ao ex-companheiro e pai dos filhos, o músico Diogo Clemente, para juntos darem um concerto no Coliseu do Porto e no Coliseu de Lisboa. "Este projeto é tão especial, por milhares de razões, mas para já deixamo-vos o cartaz com os nossos nomes escritos pelos nossos filhos", destacou na partilha, acrescentando que "a família é tudo". Recorde-se que em comum Deslandes e Diogo são pais de Santiago, Guilherme e Benjamim.