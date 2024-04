Cândido Costa comemora 43 anos esta terça-feira, dia 30 de abril, e a data não foi esquecida pela amiga e companheira de programa - ambos participam no 'Taskmaster', na RTP - Carolina Deslandes.

Na sua conta no Instagram, a cantora partilhou um vídeo no qual o antigo jogador aparece em tronco nu a dançar e a cantar.

"Adoro comédia, sou daquelas que ri mais alto do que é permitido por lei, mas a cereja no topo do bolo é quando a comédia vem acompanhada de bondade. O Cândido tem graça só a existir, sem pensar muito nisso. Das palavras, aos silêncios, às caras que faz, é absolutamente genial e não existe um segundo triste ao lado dele", começou por escrever Carolina.

"Uma vez disse-me 'quando estou triste imagino que tenho vários balões com palavras escritas e vou rebentado com eles um por um' - é mais fácil fazê-lo com ele por perto. Parabéns, Candy! Que maravilha teres nascido português", concluiu a artista na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

