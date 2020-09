Mesmo estando separados, Diogo Clemente e Carolina Deslandes continuam a querer o melhor para a vida dos filhos e, apesar da relação amorosa ter terminado, a amizade permanece. E foi isso mesmo que a cantora transmitiu aos fãs nos recentes vídeos que publicou nas stories da sua página de Instagram.

Nas imagens, o ex-casal surge na companhia do filho mais novo, o pequeno Guilherme, que aparece muito animado no estúdio de música, a tentar tocar alguns instrumentos. Um momento carinhoso que pode ver no vídeo da galeria.

Recorde-se que Diogo e Carolina são ainda pais dos pequenos Benjamim e Santiago.

