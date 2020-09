Carolina Deslandes não ficou indiferente à estreia do jornalista Cláudio Bento França no 'Jornal das 10h', da SIC Notícias, e mostrou-se muito "orgulhosa" do canal.

"Apesar de ouvirmos que 'somos todos iguais', a verdade é que ainda há muitas pessoas a quem lhes é imposto um limite nos sonhos, um tecto. Porque puro e simplesmente não vão ter as mesmas oportunidades, porque crescem a lidar com o não, com o 'vai ter de esperar'. Este passo, este dia em que um negro de rastas é posto como apresentador de um jornal, é mais do que um passo para a inclusão, para a representatividade. É quebrar esse tecto dos sonhos, é deixar uma comunidade acreditar que pode finalmente ser tudo. Estou muito feliz e muito orgulhosa da SIC. Cláudio, parabéns", destacou na sua página de Instagram, este sábado.

Mas não ficou por aqui. Perante as várias reações à publicação, a cantora recorreu aos stories para acrescentar: "É tão ridículo que vocês venham dizer: 'estares a fazer este post, tu é que estás a fazer diferenças, eu só vejo ali um jornalista'. Quantas vezes é que vocês viram um negro de rastas a apresentar um jornal? Se é comum, se é normal, digam-me outro. Não é uma vitimização, é uma constatação. Não acontece, não existe. Até hoje nunca tinha havido um negro a ser bom profissional? Há milhares de pessoas com competências, isto já devia ter acontecido há [muito tempo]".

Veja a reação da cantora aos comentários no vídeo da galeria.

