O filho mais velho de Anne Heche, a atriz que morreu no passado dia 12 de agosto, entrou com um pedido no tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, para gerir o património deixado pela mãe, avança a CNN Internacional.

Anne Heche não terá deixado nenhum testamento, segundo informação que consta, igualmente, no pedido entregue por Homer Laffoon, de 20 anos.

Recorde que Anne Heche morreu com várias lesões cerebrais. Esteve internada durante vários dias depois de ter sofrido um grave acidente de automóvel.

