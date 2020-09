Ana Brito e Cunha deixou os seus seguidores rendidos ao partilhar esta sexta-feira, dia 4, nas suas redes sociais as fotografias que registaram o primeiro dia de creche do seu filho, Pedro Afonso, de três anos, fruto do casamento com Afonso Coruche.

"'Mãe eu queio ir pa e’cola'", escreveu a mamã babada, citando o seu menino, na legenda dos registos, que mereceram por parte dos seguidores os mais apaixonados comentários.

"Aiiii esse miúdo não se aguenta", "este miúdo está tão lindo", "que lindo" ou "giro", são as mensagens que mais se repetem.

