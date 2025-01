Depois de Joana Pais de Brito ter comunicado que teve de "deixar a meio" a peça de teatro 'Escolhas', que vai estrear em fevereiro, já se sabe quem é que vai substituir a atriz.

De acordo com um comunicado que foi enviado às redações, Ana Brito e Cunha é que vai ficar no lugar de Joana Brito e Cunha.

"Informamos que por motivos de força maior, a atriz Ana Brito e Cunha irá substituir Joana Pais de Brito no espetáculo que estreia já no próximo dia 13 de fevereiro", começam por revelar.

"'Escolhas' é uma comédia interativa, com encenação de Marco Medeiros, onde cada decisão está nas suas mãos e cada apresentação é única. Com texto de Sébastien Azzopardi e Sacha Danino, combina humor, emoção e dinamismo, transformando cada apresentação numa experiência imprevisível. Neste espetáculo, o público é o grande protagonista, debatendo-se com um dos maiores desafios do dia-a-dia: a dificuldade de tomar decisões", descrevem de seguida.

Hugo Mestre Amaro, Jessica Athayde, José Pedro Vasconcelos e Vasco Pereira Coutinho são os restantes atores que compõem o elenco.

