Desde que foram pais do pequeno Mateus, há dois anos, que Mia Rose e Miguel Cristovinho partilhavam com regularidade o quotidiano da família, sem nunca se inibirem de expor o rosto do filho. Algo que mudou após a separação, anunciada em julho deste ano.

Esta quarta-feira, a cantora fez uma publicação no Instagram na qual abre o coração para falar das emoções que sentiu no primeiro dia de escola do menino e saltou à vista que, na fotografia publicada, tapou o rosto de Mateus com um emoji.

Curiosos, os seguidores questionaram Mia Rose sobre a atitude, ao que a artista respondeu: "Agora o Mateus está mais crescido, queremos proteger a privacidade dele".

