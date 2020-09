Certamente que esta quarta-feira, dia 3, ficará na memória de Mia Rose como um dia de grandes emoções. O filho, Mateus, de dois anos, começou a sua atividade lectiva e a cantora partilhou nas redes sociais as sensações que tomaram conta de si ao ver o menino dar este "passo".

"Confesso que sempre tive algum receio deste dia, do dia em que este pudim dá o primeiro passo para a sua 'independência'... Estive a explicar-lhe durante os últimos meses que ele ia para a escola brincar e fazer novos amigos para que fosse mais fácil esta transição, não estava era à espera que fosse tão difícil para mim. Teve que ser ele a tranquilizar-me ao chegar e ficar fascinado com os brinquedos e os colegas e tudo o que havia de novo para descobrir. Disse um 'bye bye mãe' e lá foi ele", começou por contar.

"Custou-me, mas fiquei com a certeza de que estou a educar um miúdo cheio de personalidade e sem medo do mundo dos mais crescidos! Porque viver com medo é limitador e sobretudo nesta altura em que vivemos à base do medo e do vírus que ainda não conhecemos tão bem", continuou.

Por fim, Mia Rose deixou uma mensagem positiva a todas as crianças e jovens que se preparam para iniciar um ano lectivo que se prevê desafiante: "Que o Teus e todas as crianças e adolescentes na escola não sintam os efeitos negativos desta pandemia na sua educação e desenvolvimento, e enquanto mãe vou sempre lutar por isso".

Vale recordar que Mateus é fruto do casamento já terminado de Mia Rose com Miguel Cristovinho. Em julho, o ex-casal anunciou a separação depois de quase três anos de casamento.

