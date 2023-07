Esta segunda-feira, 17 de julho, é um dia particularmente especial para Júlia Pinheiro. As filhas gémeas da apresentadora da SIC, Carolina e Matilde, completam 30 anos. A apresentadora optou por destacar a data na respetiva página de Instagram, onde partilhou um retrato com ambas.

"Carolina e Matilde. Cumprem hoje os trinta anos de vida. Parabéns, são umas mulheres maravilhosas. Amo-vos tanto", lê-se na legenda da publicação.

Note-se que as gémeas são fruto do casamento de Júlia com Rui Pêgo. A comunicadora é ainda mãe de Rui Maria Pêgo, de 34 anos, que nasceu também desta relação.

Veja a publicação:

