Victoria Beckham surpreendeu os fãs com um vídeo da filha, Harper, a promover a sua linha de perfumes.

O vídeo foi publicado na página que Victoria tem no TikTok, onde podemos ver a menina, de 12 anos, a segurar as três fragâncias da marca de beleza que a ex-Spice Girl, de 50 anos, lançou em outubro do ano passado. Veja o vídeo na galeria.

De acordo com o Daily Mail, o conjunto dos três pequenos frascos de perfumes de teste está disponível pelo valor de cerca de 35 euros.

Leia Também: David Beckham assume novo papel junto do rei Carlos III