David Beckham assumiu um novo papel junto do rei Carlos III. No dia 1 de junho, a King's Foundation assinou contrato com o ex-jogador de futebol como embaixador. Decisão que foi comunicada no Instagram.

"Tenho a honra de me tornar embaixador da The King's Foundation. Foi inspirador ouvir Sua Majestade falar sobre os projetos e ambições da fundação durante a minha recente visita a Highgrove Gardens...".

"Como alguém que cresceu em Londres mas desenvolveu um amor pelo campo, estou ansioso para apoiar os programas educacionais da fundação e esforços para garantir que os jovens tenham uma maior compreensão da natureza. E partilhamos dicas de apicultura", escreveu David Beckham na publicação que fez no Instagram onde fala da novidade.