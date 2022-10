Sara Prata viveu no domingo uma tarde especial. A atriz levou a filha, Amélia, a ver pela primeira vez uma peça, conhecer um teatro e pisar as tábuas.

"Hoje pisou as tábuas do palco pela primeira vez", contou Sara ao partilhar na rede social Instagram um conjunto de fotografias da pequena Amélia, de dois anos, no palco.

A atriz e a filha assistiram juntas a um "espetáculo delicioso" no qual se apresentou a filha mais velha de Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes, Beatriz, a "querida Bee".

"[...] E no fim expliquei que aquilo era um teatro e ali uma das minhas paixões, o palco. Acho que ela ficou apaixonada também. Rita Salema [professora responsável pela peça de teatro em questão] vais ganhar mais uma aluna no futuro, isso é prometido", completou.

