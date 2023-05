Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez terão ido de urgência para um hospital em Riade, na Arábia Saudita, com uma das filhas.

Vários meios de comunicação citam o First Sportz, que foi quem avançou com a informação de que o casal foi visto no hospital com uma das filhas que foi operada de urgência ao apêndice.

Nas redes sociais está já a circular uma imagem que dizem ser de Ronaldo e Georgina com a menina no hospital. Esta informação não foi, até à data, confirmada de forma oficial.

De recordar que Cristiano Ronaldo e Georgina são pais de Alana, de cinco anos, e Bella, de um. O craque português é também pai dos gémeos Eva e Mateo, de cinco anos, e de Cristianinho, de 12, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

Leia Também: Vídeo. Katia Aveiro a caminho da casa de Cristiano Ronaldo

Leia Também: Será esta a resposta de Georgina Rodríguez às críticas e polémicas?