As férias da Páscoa que Pierre Gasly, de 26 anos, passou em Portugal estão a dar muito que falar entre os fãs do piloto da Fórmula 1. De acordo com os últimos rumores, a sua visita a Portugal pode estar relacionada com um alegado romance com Francisca Cerqueira Gomes - filha de Maria Cerqueira Gomes.

A jovem modelo, de 19 anos, esteve com o piloto da Alpha Tauri numa badalada discoteca do Porto, a Boîte, e há imagens dos dois a dançarem abraçados.

Aos vídeos, disponíveis abaixo, os fãs juntam o facto de tanto Gasly quanto o seu melhor amigo, Ilies Nadri, que também o acompanhou nesta viagem, terem começado a seguir a filha de Maria Cerqueira Gomes no Instagram.

Também Francisca começou a seguir Ilies Nadri na mesma rede social. E os mais atentos notaram até que Gasly já tinha colocado gosto nas fotos da jovem modelo, acabando depois por retirá-los.

Igualmente curioso é o facto de Francisca Cerqueira Gomes ser amiga e ser representada pela mesma agência de modelos que Luisinha Barosa Oliveira, irmã da atriz Beatriz Barosa e namorada do também piloto de Fórmula 1 Lando Norris.

Francisca, recorde-se, é presença assídua nas corridas de Fórmula 1 devido à ligação do pai, Gonçalo Gomes, ao desporto motorizado.

