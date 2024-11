Maria Cerqueira Gomes deu os parabéns a Pierre Gasly, namorado da filha - Kika Cerqueira Gomes - depois da conquista improvável do piloto no Grande Prémio do Brasil, que chegou ao pódio, neste caso ao terceiro lugar.

Este foi um feito histórico tendo em conta que Pierre faz parte de uma das equipas mais fracas do Mundial de Fórmula 1.

Nas stories da sua página de Instagram, a apresentadora partilhou uma imagem de Pierre com a mensagem "muito bem!".

