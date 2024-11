Francisca Cerqueira Gomes fez questão de assinalar publicamente a nova conquista do namorado, Pierre Gasly, que conseguiu ficar em terceiro lugar no Grande Prémio do Brasil.

"É exatamente em momentos como este que fazes com que recordem o talento incrível que tens! Como digo sempre, a tua hora está a chegar e ontem foi um lindo passo nessa direção. Mais do que merecido depois de uma temporada tão desafiadora", pode ler-se na publicação de Francisca Cerqueira Gomes no Instagram, onde mostra que faz questão de acompanhar o piloto.

De recordar que a mãe de Francisca, a apresentadora Maria Cerqueira Gomes, também reagiu à conquista do piloto Pierre Gasly.

