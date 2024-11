Francisca Cerqueira Gomes esteve no Brasil para apoiar o namorado, Pierre Gasly, numa das etapas finais do Grande Prémio de Fórmula 1.

Ao terminar a prova em terceiro lugar, o piloto surpreendeu-a com um beijo apaixonado, em plena pista e para o mundo inteiro ver a manifestação de amor.

Numa publicação no Instagram, Kika Cerqueira Gomes partilhou três fotografias do momento.

"É exatamente em momentos como este que mostras a todos o talento incrível que tens!", escreveu na legenda. Como te digo sempre, o teu momento está a chegar e ontem deste mais um lindo passo nessa direção. Foi mais do que merecido, depois de uma temporada tão desafiadora... Amo-te Pierre Gasly".

Recorde-se que a portuguesa já tinha estado no México no passado fim de semana para apoiar Pierre no Grande Prémio de F1 do México, no qual o piloto conquistou o 10.º lugar.

Veja aqui o beijo que está a 'deslumbrar' o mundo.

