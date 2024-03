Tallulah Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, foi diagnosticada com autismo.

A revelação foi feita pela jovem, de 30 anos, através de uma partilha na sua página de Instagram.

"Diz-me que és autista, sem me dizeres que és autista", notou na legenda de um vídeo no qual posa com o pai (que poderá ver mais abaixo).

Um dos fãs elogiou Tallulah, questionando se esta tinha recebido o diagnóstico na infância. Em resposta, a jovem referiu que esta a era "primeira vez" que falava publicamente sobre a doença.

"Descobri no verão", notou ainda, referindo-se ao ano passado.

Eis o vídeo:

Recorde-se que Bruce Willis terminou a sua carreira enquanto ator de Hollywood depois de ter sido diagnosticado com demência.

