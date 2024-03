Alguma imprensa cor-de-rosa internacional noticiou recentemente que Bruce Willis perdeu "a alegria de viver" depois de ter sido diagnosticado com demência frontotemporal, no início de 2023. As informações, no entanto, parecem ser falsas e levaram Emma Heming, a esposa do ator, a manifestar-se publicamente.

"É domingo de manhã e já estou chateada. Acabei de me cruzar com 'clickbait' [notícias que induzem ao click através de títulos sensacionalistas]. Estava só na internet, a ver coisas, quando me cruzei com uma que tinha a ver com minha própria família", começou por dizer Emma numa partilha feita nas redes sociais.

"A notícia, resumidamente, diz que o meu marido perdeu a alegria. Posso apenas dizer que isso está longe de ser verdade. Preciso que a sociedade e quem quer que esteja a escrever essas notícias estúpidas parem de assustar as pessoas", vincou Emma, indignada.

"[As pessoas, desta forma, vão pensar] que se receberem o diagnóstico de algum tipo de doença neurocognitiva que a vida acabou e que mais vale fazer as malas porque não há mais nada para ver aqui. Não, é exatamente o oposto", disse ainda.

Ouça abaixo tudo o que disse Emma Heming sobre o tema.

