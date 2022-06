Fernando Semedo e a noiva, Salomé Formosinho, estiveram no 'Dois às 10' desta quinta-feira para conversarem com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos sobre a fase feliz que vivem.

O chef acabou por confessar que não estava nos planos pedir a mão da namorada, uma vez que casar não era uma vontade sua. Contudo, os planos para o futuro mudaram dentro da casa do 'Big Brother Famosos'.

"Antes de entrar na casa, nunca tinha tido o sonho de casar. Não era um objetivo para a minha vida. Sempre disse que se um dia sentisse o desejo, gostava que de casar pela igreja porque era um dos sonhos da minha mãe. Isso acaba por me trazer alguma vontade", afirmou.

Fernando Semedo confidenciou que, apesar de não sentir saudades com facilidade, sentiu a falta da companheira como nunca, o que o levou a querer dar mais um passo na relação.

"Quando conheci a Salomé senti que era diferente, o que ela faz por mim... Não há palavras. Dentro da casa sentia a falta dela de uma maneira que não sei explicar. Tinha uma necessidade imensa de saber como ela estava", rematou.

O pedido aconteceu na gala em que Fernando Semedo foi expulso do reality show. Quando chegou ao estúdio, reencontrou-se com a cara metade e surpreendeu-a com um anel.

