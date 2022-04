A saída de Fernando Semedo do 'Big Brother Famosos' ficou marcada com o pedido de casamento que fez à namorada, Salomé, assim que chegou a estúdio no domingo, 24 de abril, durante a gala.

"Já estava planeado há algumas semanas", contou aos jornalistas, acrescentando que não tinha nada combinado com a produção. "Ninguém sabia. Apanhei toda a gente de surpresa", disse, referindo que ainda não conversaram sobre os preparativos do casamento.

Ao fim de um ano de namoro, Fernando Semedo tinha até pensado em pedir a namorada em casamento dentro da casa mais vigiada do país, caso isso acontecesse. No entanto, como não aconteceu, esperou pela chegada ao estúdio onde decorrem as galas e ajoelhou-se perante a amada em direto.

Apesar de nunca ter sonhado subir ao altar, sempre quis fazê-lo "pela mãe, que sempre sonhou ver um dos filhos casar pela Igreja". Agora que encontrou a pessoa certa para dar esse passo, e que também quer dar esse passo, o chef não hesitou.

E quando é que sentiu que estava na altura de dar este passo? "Ao fim de quatro semanas, quando as saudades estavam mesmo muito fortes, era tudo muito intenso e percebi o que tinha cá fora. A casa ensina-nos a valorizar muito o que temos cá fora, mesmo muito", confidenciou.

Tenho recebido muito carinho das pessoas na rua

Dias depois de ter terminado a sua experiência no 'Big Brother Famosos', tendo ficado em sexto lugar, Fernando Semedo conta que estes primeiros dias fora da casa mais vigiada do país "estão a correr bem".

"Tenho recebido muito carinho das pessoas na rua. Entrei como o Fernando sem mediatismo e agora ando na rua e as pessoas falam comigo. Tem sido muito bom", destacou, confessando também que ainda está a digerir esta nova fase da sua vida.

Sobre a experiência no 'BB Famosos', o chef realça que o "balanço geral foi muito bom, muito positivo". No entanto, admite, "não tinha noção que fosse sentir saudades cá de fora como sentiu".

Sinto que fui vencedor nesta edição

"Lá dentro é tudo tão intenso, passa tão devagar. Uma semana parece um mês", explicou, desabafando que as provas em que tinha de falar sobre algum colega eram "momentos difíceis" para si. "Há pessoas que têm facilidade de falar abertamente, que dizem tudo o que têm a dizer. Eu sou mais reservado. Por isso a parte de ter que falar sobre os meus colegas foi difícil", confidenciou.

Ainda assim, não superou as "nomeações". "Nomear pessoas de quem gostamos e pensar que as pessoas não vão ficar chateadas, mas depois ficam chateadas ou magoadas connosco...", acrescentou, explicando que este era o momento mais difícil.

Fernando Semedo não ficou triste com o sexto lugar, aliás, sente-se um vencedor. "Nada triste. Na primeira vez que estive nomeado e fui salvo, já me senti um vencedor. Sinto que fui vencedor nesta edição", realçou. E chegar à final do 'BB' faz com que acredite que "tudo é possível".

O chef salientou que "gosta de dar-se bem com toda a gente" e que "não tem ninguém que diga que não goste", falando dos colegas da casa.

Deu-me muito gozo cozinhar para os meus colegas, foi mesmo feito de coração

Sendo a cozinha o sítio que o deixa 'preenchido', quando cozinhava para os colegas era o momento alto da sua passagem pelo 'BB Famosos'.

"Senti-me em casa, mesmo. O grupo era bastante dinâmico, divertido. Rapidamente criámos uma ligação, uma união muito grande. Quando ia para a cozinha era o meu momento bom do dia, era o momento em que me sentia mais divertido porque estava a fazer aquilo que gosto. Deu-me muito gozo cozinhar para os meus colegas, foi mesmo feito de coração. E termos os nossos momentos ali na mesa... Senti que estava em casa com amigos. Foi uma coisa muito boa que conseguimos criar, que desde que entramos na casa até sairmos tivemos todos as refeições à mesa como se fossemos mesmo uma família", destacou.

A Bruna apanhou toda a gente de surpresa

Entre as perguntas às quais respondeu durante a conversa com os jornalistas, Fernando Semedo falou também da entrada de Bruna Gomes no 'Big Brother – Desafio Final', que arrancou no domingo passado, 24 de abril.

"A Bruna apanhou toda a gente de surpresa. Ela é uma mulher super inteligente, sabe mesmo bem aquilo que faz, tem muito bem definido o caminho dela. Ninguém estava à espera, mas foi uma decisão que tomou e vai ter o meu apoio, sempre. Tudo aquilo que o Bernardo precisar também estou cá para o apoiar. As coisas vão correr muito bem com a Bruna. Entrou numa casa completamente diferente da nossa, mas ela sabe muito bem analisar as coisas, ver a casa e o jogo", disse.

Sabia que ia ter impacto, mas não tinha noção que iria ser este impacto. As encomendas não param

Com a participação no reality show da TVI, Fernando Semedo viu os seus negócios dispararem e não podia estar mais feliz com tal resultado. Pelo feedback que tem recebido, o chef está "incrédulo" com os "números".

"Sabia que ia ter impacto, mas não tinha noção que iria ser este impacto", afirmou, detalhando que o restaurante "está ao rubro". Sobre o famoso bolo de bolacha, diz, "as encomendas não param".

Mas está pronto para a carga de trabalho. "Sempre lutei para ter uma boa carreira. Tentei sempre dar os passos certos e não cair em erro. Portanto, estou preparado. Tinha a noção que isto ia acontecer, superou as minhas expectativas. Se antes trabalhava 24 horas, agora passo a trabalhar 72", rematou.

