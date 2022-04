Fernando Semedo, que ficou em sexto lugar no 'Big Brother Famosos', recorreu à sua página de Instagram para falar da experiência que viveu nestes últimos dois meses.

O chef quebrou o silêncio na sua página de Instagram, onde começou por partilhar um vídeo em que aparece junto de Cristina Ferreira e de outros ex-concorrentes, no final da gala que decorreu no domingo, 24 de abril.

"Vocês ficam para sempre! Maior aventura da minha vida, e não podia escolher melhores pessoas para esta viagem de dois meses, que surpresa agradável. Enorme obrigado a todos", escreveu na legenda do vídeo.

Mas não ficou por aqui e partilhou ainda um texto onde deixa, sobretudo, um agradecimento a Cristina Ferreira.

"A Cristina. Foi, também, por ela que aceitei este desafio. Por confiar. Por saber que me ia proteger. Por saber que acredita em mim. Por saber que quer o melhor para mim, genuinamente. Por saber que se preocupa. Por cuidar. Por mimar", disse.

"Sou o Chef Sem Medo mas entrei com medo, não escondo. Mas, no fim, deu tudo certo. Cresci, aprendi. Errei, também. Pedi desculpa. Um agradecimento enorme a toda a equipa da Endemol, sempre disponíveis para mim - mesmo quando só tinha o meu creme de mãos a acabar ou poucos charutos. Que profissionalismo do caraças! Fiz a mala para uma semana e fui finalista. Receber o amor dos portugueses é um colo tão especial, daquele que aquece o coração e me faz tornar melhor pessoa. Espero nunca vos desiludir", rematou.

