Fernanda Serrano deparou-se com uma alegada história real de um idoso, que está a correr as redes sociais. A mensagem surge acompanhada de uma fotografia em que um homem mais velho chora por estar sozinho, num lar, no dia do seu aniversário.

"Fiquei mesmo impressionada com esta informação. É triste por sermos confrontados com situações tão desnecessárias. O abandono é um castigo que só se destina a quem não queremos bem. A quem não nos merece. Não esqueçamos quem nos deu sempre colo, amor, carinho e tempo", reagiu a atriz ao partilhar a história na sua página de Instagram.

"Um abraço quentinho resolvia tantas destas tão tristes situações. Não deixem nenhum por dar, por favor", lamentou ainda.

© Reprodução Instagram - Fernanda Serrano



