Fernanda Serrano assinalou o aniversário de um amigo de longa dada: Paulo Pires.

Através de um vídeo que mostra vários momentos em conjunto, a atriz escreveu uma declaração ao ator que completa 58 anos esta quarta-feira.

"Hoje aquele que é meu Amigo, meu colega tão generoso, um Homem correto, talentoso ator, ama o que faz, gentil com todos, educado até mais não, lindo de babar e com as mulheres mais bonitas dentro de casa, faz anos! Que daqui por mais 30 anos continuemos juntos, dentro e fora da nossa profissão!"

"Que sorte tenho em te ter sempre por perto", escreveu a atriz.

