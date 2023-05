Fernanda Serrano é uma das atrizes que integra o elenco da nova tempoerada da série 'Morangos com Açúcar', da TVI e Amazon Prime. Visivelmente entusiasmada com o projeto, o artista tem vindo a partilhar os bastidores do projeto nas redes sociais.

Ainda esta quarta-feira, 10 de maio, a personalidade publicou um vídeo no qual aparece em cenário de sala de aula.

"Ao fim de muitos anos, vim cá parar! Este sangue novo é bom demais! Vocês vão adorar… quem eu já conheço por aqui!", notou na legenda da publicação.

Ora veja:

