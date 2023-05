Fernanda Serrano foi esta segunda-feira, 8 de maio, anunciada como um dos novos nomes que fará parte do elenco de 'Morangos com Açúcar'.

Radiante com a novidade, a atriz quis mostrar a quem a segue no Instagram as suas primeiras imagens nos bastidores da série juvenil.

"Hoje filmámos aqui neste decor… Já sabem o que é?", escreveu na legenda de um vídeo captado na praia, onde têm decorrido grande parte das gravações da nova temporada da série juvenil.

Além de Fernanda Serrano, também Graciano Dias, Sérgio Praia, Carla Maciel e Vítor Fonseca (Cifrão) estão confirmados como os novos nomes do elenco.

