A semana começa com uma notícia surpreendente - mas muito animadora. O elenco de 'Morangos com Açúcar' não contará apenas com os nomes inicialmente revelados e há estrelas da TVI que vão agora passar a fazer parte desta série juvenil.

Fernanda Serrano, Graciano Dias, Sérgio Praia e Carla Maciel acabam de ser confirmados na nova temporada da produção do canal de Queluz de Baixo, feita em parceria com a Amazon Prime Video.

Também Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, foi anunciado, o que representa o regresso da personagem Zé Milho.

Aproveite e carregue aqui para recordar os nomes do elenco, isto depois de ver na galeria os rostos dos novos atores de 'Morangos com Açúcar'.

Leia Também: Que nostalgia! A primeira imagem do novo Colégio da Barra dos 'Morangos'