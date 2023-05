É oficial: o Colégio da Barra está de volta! A informação acaba de ser confirmada na página oficial dos 'Morangos com Açúcar' no Instagram.

A jovem atriz Mafalda Peres, que integra o elenco da nova temporada da série, partilhou nas stories uma fotografia da fachada do novo colégio, proporcionando aos fãs um momento nostálgico.

No registo é possível ver alguns figurantes a saírem da escola de mochilas às costas.

Vale lembrar que o Colégio da Barra, entre 2003 e 2006, situava-se na Fábrica da Pólvora de Barcarena. Ainda não se sabe onde serão gravadas as cenas do interior do novo colégio, embora seja possível perceber que será num espaço diferente das temporadas anteriores.



© Instagram/Mafalda Peres

